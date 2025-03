Homem suspeito de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas de urgência é preso em Três Lagoas

Na tarde de ontem (10), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas, com apoio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), prenderam um homem de 53 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, devido ao descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O acusado possui uma extensa ficha criminal relacionada a casos de violência doméstica, incluindo tentativa de feminicídio, ameaças e desrespeito a medidas protetivas.

No final de 2023, durante as festividades de Natal, o homem, em crise de ciúmes e sob efeito de álcool, agrediu a vítima, uma mulher de 34 anos, com quem teve um breve relacionamento. Após o incidente, o acusado fugiu, mas a vítima registrou boletim de ocorrência.

Dias depois, o homem iniciou novas ameaças à vítima e, em razão disso, a mulher procurou a DAM de Três Lagoas, solicitando medidas protetivas, que foram concedidas judicialmente.

Mesmo ciente das restrições impostas, o homem desrespeitou as medidas, perseguindo a vítima, rondando sua residência, fazendo ligações e enviando mensagens frequentes.

Por causa do descumprimento das medidas e das ameaças contínuas, o Ministério Público de Três Lagoas solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar de Três Lagoas.

O homem foi detido, levado à sede da SIG, onde teve o mandado de prisão cumprido, e posteriormente transferido para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.