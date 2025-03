Suspeito de furto de celular em loja de eletrônicos é preso em Tacuru

Na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Civil foi comunicada sobre o furto de um aparelho celular em uma loja de eletrônicos no município de Tacuru. O crime foi registrado quando a vítima percebeu a ausência de um celular, após dois indivíduos entrarem no estabelecimento. Durante a análise das imagens das câmeras de segurança, foi identificado que um dos suspeitos havia subtraído o aparelho.

Com base nas imagens, a equipe policial iniciou diligências para localizar o autor. Após algumas horas, o suspeito foi encontrado tentando entrar em uma agência bancária. Durante a abordagem, ele confessou o furto e revelou que o celular estava em sua residência. Os policiais, então, se deslocaram até o local indicado e conseguiram recuperar o aparelho, devolvendo-o prontamente à vítima.

O autor foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado pela fraude.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança da população e destaca sua dedicação no combate à criminalidade, proporcionando respostas rápidas às demandas da sociedade e assegurando a responsabilização dos infratores.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.