Homem é executado a tiros e esposa fica ferida no Bairro Lageado, em Campo Grande

Na tarde de ontem (10), Thiago, de 36 anos, foi brutalmente assassinado a tiros em frente à sua residência, na Rua Marlene Pereira de Jesus, no bairro Lageado, em Campo Grande. O crime ocorreu quando Thiago e sua esposa estavam na porta de casa e foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta preta.

Conforme o boletim de ocorrência, o piloto da moto parou na esquina, enquanto o passageiro retornou e efetuou os disparos contra as vítimas. Thiago foi atingido por diversos tiros e morreu no local, enquanto sua esposa, atingida de raspão na perna, recusou o atendimento médico oferecido pelo Corpo de Bombeiros.

No local, os peritos apreenderam 11 cartuchos de calibre 9 mm e dois projéteis. No bolso de Thiago, foram encontrados R$ 819, que foram confiscados pela polícia. O caso atraiu a atenção de moradores da região, que se aglomeraram no local do crime.

A residência do casal possui câmeras de segurança, mas, segundo a polícia, os equipamentos estavam fora de funcionamento no momento do ocorrido. O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio e está sendo investigado pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A polícia segue em busca dos suspeitos, que fugiram após o crime e ainda não foram localizados.

