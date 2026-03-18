Polícia Civil prende autor de dupla tentativa de homicídio em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), cumpriu nesta quarta-feira (18), um mandado de Prisão Preventiva de um autor de dupla tentativa de homicídio. O crime ocorreu em Campo Grande, no dia 3 de setembro do ano passado.

Segundo informações divulgadas pela polícia, na data mencionada, um indivíduo em uma motocicleta, ao se deparar com um casal trafegando em um VW, Gol, pelo Bairro Aero Rancho, sacou uma pistola calibre 9mm e efetuou 13 disparos visando matá-los. As vítimas, marido e mulher, pularam para os bancos de trás, sendo atingidos de modo não letal.

As investigações apontaram que o crime foi motivado pelo fato de o casal transitar por localidade dominada por indivíduo conhecido como DUXO, que ao visualizar os desconhecidos, crendo que se tratavam de rivais, resolveu cometer o crime.

Cumprido o Mandado de Busca e Apreensão, a pistola 9mm utilizada na dupla tentativa foi apreendida. Diante dos contundentes indícios de autoria representou-se pela decretação da Prisão Preventiva de DUXO, indivíduo que responde pela prática de outros dois homicídios. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (18).