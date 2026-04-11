Homem suspeito de matar e enterrar companheira no quintal em Guaiçara, é preso em MS

O homem suspeito de matar e enterrar a companheira no quintal de casa, em Guaiçara (SP), foi preso na noite dessa sexta-feira (10), no distrito de Arapuá, em Três Lagoas (MS).
Reinaldo Vieira, de 61 anos, era considerado foragido desde a quinta-feira (9), quando a Polícia Civil localizou o corpo de Patrícia Maria Rodrigues, de 45 anos, enterrado nos fundos da residência onde o casal morava.
Segundo o delegado Flávio Nunes Coelho Ribeiro, responsável pelas investigações, a polícia chegou ao corpo após receber uma denúncia de que uma mulher havia sido assassinada pelo companheiro e enterrada no quintal da casa.
Os policiais foram até o endereço indicado, mas ninguém atendeu. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe entrou no imóvel após pular o muro.
O corpo apresentava uma perfuração no pescoço, semelhante a uma facada, e, segundo a polícia, teria sido enterrado entre 24 e 48 horas antes de ser localizado.
De acordo com a investigação, o casal teria reatado o relacionamento recentemente e voltado a morar junto. Roupas do suspeito foram encontradas na casa, o que reforça essa hipótese. Vizinhos relataram que as brigas eram frequentes.
Ainda segundo a Polícia Civil, Reinaldo Vieira já havia sido preso por violência doméstica contra a vítima no ano passado. O período em que ele ficou detido e a data da ocorrência não foram divulgados.