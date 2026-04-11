Preso com 10 toneladas de frios irregulares, “Alemão” paga fiança de R$ 4 mil e é solto

O empresário Edson Barbosa de Araújo, conhecido como “Alemão”, ganhou a liberdade após passar por audiência de custódia neste sábado (11), em Campo Grande. Ele foi preso em flagrante na manhã de ontem (10), por armazenar 10,4 toneladas de frios, embutidos e outros produtos comercializados de forma irregular.

Conforme o processo, para sair da prisão, “Alemão” terá que pagar fiança de R$ 4.863,00 dentro de 72 horas, e seguir outras medidas cautelares, como o comparecimento mensal em juízo.

O empresário foi preso após uma ação conjunta entre a Decon (Delegacia do Consumidor), Procon, Vigilância Sanitária e IagroMS (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul).

Na operação, o primeiro local visitado foi o depósito do empresário, que fica na Avenida Antônio Maria Coelho. Lá, foram apreendidos 6,1 toneladas de produtos, além de diversas irregularidades: uma delas o fracionamento dos produtos sem a devida autorização para a prática.

No depósito, produtos como muçarela e presunto eram fatiados e distribuídos para as conveniências, segundo a Polícia Civil. Também havia mercadorias vencidas e estragadas, como peças inchadas devido à contaminação por bactérias.

Pacotes de muçarela encontrados no local sequer tinham data de validade.

O restante das mercadorias apreendidas estava na conveniência localizada no cruzamento da Calógeras com a Rua 15 de Novembro, onde os produtos irregulares estavam sendo vendidos.

As toneladas de queijos, presuntos e outros embutidos irregulares apreendidas serão descartadas pela Iagro-MS.