Prepare o guarda-chuva: MS tem alerta de tempestade e chuva intensa neste domingo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu três alertas para Mato Grosso do Sul, válidos ao longo deste domingo (12). Segundo o levantamento, o Estado é sob risco de chuvas intensas e até tempestades com risco de danos em diferentes regiões.

O aviso mais grave, classificado como “perigo”, atinge principalmente municípios do sul de MS, como Dourados, Ponta Porã e Naviraí. Nessas áreas, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/hr, podendo chegar a até 100 milímetros no dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo. O cenário inclui risco de queda de árvores, cortes de energia, alagamentos e prejuízos em plantações.

Já em outras regiões do Estado, incluindo parte do centro e do sudoeste, há alerta de tempestade com grau de severidade menor, classificado como “perigo potencial”. Cidades como Campo Grande, Maracaju e Ribas do Rio Pardo podem registrar chuva entre 20 e 30 mm/hr, ventos de até 60 km/h e queda eventual de granizo. Nesses casos, o risco de danos existe, mas é considerado mais baixo.

O terceiro aviso, também de “perigo potencial”, é específico para chuvas intensas em municípios do norte e do Pantanal, como Corumbá, Aquidauana e Coxim. A previsão indica volumes de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de ocorrências mais graves, como quedas de energia e alagamentos pontuais.

Diante dos alertas, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e, se possível, desligar aparelhos elétricos durante as tempestades. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.