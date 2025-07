Homem suspeito de matar a mulher é preso na área rural de Alcinópolis

Suspeito estava escondido em uma propriedade rural da cidade

Na tarde desta segunda-feira (30), o homem identificado como Juliano Pinheiro de Oliveira, de 40 anos foi preso como o principal suspeito de matar a mulher Rose Antônio de Paula, de 41 anos em Alcinópolis.

Segundo a polícia, Juliano estava escondido em uma propriedade rural localizada a 100 km da cidade onde cometeu o crime, em Costa Rica.

O feminicídio aconteceu na última sexta-feira (27), Juliano matou a mulher com um corte profundo no pescoço na quitinete onde ele morava. Testemunhas chegaram a ver ele fugindo do local em uma motocileta de cor vermelha.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil e Militar de Costa Rica.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.