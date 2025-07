Família de brasileira morta na Indonésia pede nova autópsia no Brasil

Juliana Marins caiu durante trilha em vulcão; corpo chega ao país nesta quarta-feira (2)

A família de Juliana Marins, brasileira que morreu em um acidente no Monte Rinjani, na Indonésia, solicitou à Justiça Federal que uma nova autópsia seja realizada assim que o corpo chegar ao Brasil. A solicitação foi feita com o apoio da Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro (DPU-RJ) e da Prefeitura de Niterói, onde Juliana morava.

O objetivo do novo exame é esclarecer com mais precisão a causa da morte. A autópsia feita por legistas indonésios apontou que Juliana sofreu uma hemorragia provocada por danos internos e fraturas, resultado de traumas por contusão. No entanto, a família decidiu pedir uma nova perícia no Brasil.

“Acreditamos no Judiciário Federal brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas”, declarou Mariana Marins, irmã da vítima, pelas redes sociais.

Juliana morreu no sábado (21) após cair durante uma trilha na borda do Monte Rinjani, um vulcão ativo localizado na ilha de Lombok. Ela rolou por centenas de metros em uma área de difícil acesso. As buscas duraram quatro dias, e o corpo foi localizado na terça-feira (24). O resgate foi concluído na manhã de quarta-feira (25).

O traslado do corpo deve ser iniciado nesta terça-feira (1º), com voo partindo da Indonésia rumo a Dubai, onde haverá conexão para o Brasil. A previsão é que a chegada ao Rio de Janeiro ocorra às 15h50 de quarta-feira (2).

*Com informações da Agência Brasil

