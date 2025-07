Jeep furtado em Santa Catarina é encontrado com mais de 1,5 tonelada de maconha em Maracaju

Veículo foi localizado abandonado em assentamento rural; ninguém foi preso

Um Jeep Compass com mais de 1,5 tonelada de maconha foi encontrado pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na última sexta-feira (27) em uma área rural de Maracaju, no interior do Estado. O carro, que havia sido furtado em abril deste ano em Florianópolis (SC), estava abandonado no Assentamento Santa Guilhermina.

A localização do veículo foi possível após informações repassadas a equipes que patrulhavam a região. Com apoio aéreo da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), o automóvel foi encontrado carregado com 1.520 quilos de maconha. Nenhuma pessoa foi presa.

O carro e a droga foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju. Segundo estimativas da polícia, o prejuízo ao tráfico com a apreensão chega a R$ 3,3 milhões. A investigação agora tenta identificar os responsáveis pelo transporte da carga.

