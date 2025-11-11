Homem soterrado em obra não resiste e morre no local em Campo Grande

Homem, de 42 anos soterrado, durante a tarda desta terça-feira (11), morreu após uma hora de resgate. O caso aconteceu na região da Vila Nova Campo Grande, próxima ao Aeródromo Santa Maria, na região leste da Capital. Segundo as informações iniciais, a vítima foi contratado para a construção e uma fossa no local do acidente.

Os companheiros de obra, que testemunharam o acidente, tentaram remover a terra com o auxílio de pás, mas não objetivaram exito. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar o resgate do corpo.

A vítima, que ainda não teve suas informações divulgadas, estava no local contratado para cavar uma fossa. Quando estava a cerca de 5 metros de profundidade, a terra desabou sobre ele.

O caso segue em andamento.