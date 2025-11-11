Estado entra em alerta para tempestades a partir desta quarta-feira

Defesa Civil e Inmet emitem aviso laranja para Campo Grande; previsão indica chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para risco de tempestade em Campo Grande, válido das 23h desta quarta-feira (12) até 22h59 de sexta-feira (14). O aviso foi reforçado pela Defesa Civil Municipal, que orienta a população a redobrar os cuidados durante o período.

De acordo com o Inmet, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos e queda de granizo. As condições elevam o risco de alagamentos, corte de energia, danos em plantações e queda de árvores.

A Defesa Civil recomenda que moradores evitem circular por áreas alagadas, procurem abrigo seguro durante as tempestades e não se abriguem sob árvores ou próximas a redes elétricas.

Em caso de emergência, os atendimentos podem ser acionados pelos telefones 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) e 156 para solicitações de serviços e atendimento a pessoas em situação de rua. As equipes municipais permanecem em plantão 24 horas para monitorar as ocorrências e prestar suporte à população.

