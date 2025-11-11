Homem denuncia tentativa de assalto seguida de agressão próximo a antiga rodoviária em Campo Grande

Suspeito seria traficante de drogas na região

Nesta terça-feira (11), um homem procurou a delegacia para denunciar uma tentativa de assalto na antiga rodoviária, no bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a homem disse que foi abordado por um indivíduo chamado de Raí, que anunciou o assalto e mandou ele entregar a bolsa, porém como o suspeito estava desarmado, se recusou a entregar a bolsa. O ladrão então começou a lhe agredir com socos, pedradas e um pedaço de pau.

No relato, o homem conta que conseguiu fugir e veio direto pra delegacia e que o suspeito também é traficante de drogas na região. Segundo ele, o homem suspeito tem aproximadamente 1,60m de altura, é magro, branco, tem barba raspada e cabelo curto encaracolado na cor castanho.

