Homem se revolta com poda de árvore e ataca portão de vizinho com machado em Campo Grande

Suspeito atribui ao outro morador, um corte de árvore em sua residência feito pela Energisa, concessionária de energia de Mato Grosso do Sul

Na noite do úpltimo sábado (08), um homem atacou o portão da casa do vizinho com machadadas no barrio Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima que mora na residência em frente a do suspeito relatou que o ataque ocorreu devido a uma poda de um pé de limão na casa do suspeito realizado pela Energisa, concessionária de energia de Mato Grosso do Sul.

No relato, a vítima destacou que o vizinho atribuiu a ele a culpa pela poda, como se ele tivesse autorizado o corte da árvore sem o seu consentimento. O suspeito chegou a ir na frente da resdiência da vitima e fez ameaças. O outro morador não saiu da casa e então o suspeito desferiu pancadas no portão de elevação da casa com um machado.

O portão ficou com avarias significativas, inclusive rompimento da chapa de ferro do portão. A PM (Políca Militar) foi até a residência do indivíduo suspeito, que confessou batido com o machado no portão do vizinho e que ainda que teria agredido a vítima caso ela tivesse saído de casa.

Os policiais solicitaram que ele fosse até a delegacia especializada para a adoção dos procedimentos cabíveis, porém o homem recusou e ainda ameaçou os policiais. “Se a polícia tentar me levar eu vou enfiar a faca em todos”.

Pelo comportamento agressivo, o homem foi contido e algemas foram utilizadas, já que ele apresentava grande agitação e evidenciava intenção de agressão aos policiais.

O homem está detido temporariamente para condução à Delegacia especializada (CEPOL). O suspeito possuía varias lesões pelo corpo, na região das mãos e joelhos e, na região do abdômen, que seraim antigas, conforme relatado pelo próprio indivíduo.

