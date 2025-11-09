Anvisa pode aprovar vacina do Butantan contra a dengue ainda neste mês

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deve concluir até o fim desta semana a análise do pedido de registro da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. O processo é tratado como prioritário e, segundo o diretor da Anvisa Daniel Pereira, já passou por diversas reuniões técnicas com especialistas para esclarecer dúvidas sobre o imunizante.

Pereira afirmou que a expectativa é concluir a avaliação ainda na primeira quinzena de novembro. O imunizante do Butantan demonstrou eficácia de cerca de 79,6% em estudos publicados no New England Journal of Medicine.

Durante a coletiva de imprensa na sexta-feira (7), a Anvisa também anunciou medidas para reduzir o tempo de análise de medicamentos e produtos biológicos. A principal aposta é o uso de ferramentas de inteligência artificial, que podem acelerar em até 50% a liberação de novos registros.

Segundo o presidente da agência, Leandro Safatle, o número de pedidos cresce cerca de 10% ao ano, o que tem alongado os prazos de aprovação, hoje podendo chegar a três anos. A meta é que, até o fim de 2026, todas as análises sejam concluídas dentro do prazo legal de um ano.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou um investimento de R$ 25 milhões para apoiar a implantação dessas ferramentas tecnológicas. Ele destacou que a agilidade na aprovação de novos medicamentos e vacinas é fundamental para ampliar o acesso da população a inovações em saúde e para fortalecer a indústria nacional.

“Acreditamos que isso vai reduzir, dar mais qualidade à análise, reduzir o tempo para os projetos de inovação e, com isso, fazer com que medicamentos novos cheguem mais rápido à nossa população”, disse o ministro.

Por Michelly Perez

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram