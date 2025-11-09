Meteorologista indica que ciclone no Sul do País mostra que tornados no Brasil são raros e pontuais

Fenômeno deixou rastro de destruição no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Enquanto Mato Grosso do Sul fechou a semana com períodos de instabilidade meteorológica, o Sul do país foi atingido por um tornado devastador na sexta-feira (7), que deixou rastro de destruição no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, apesar dos alertas climáticos que indicaram que o Estado estava na rota do fenômeno, o meteorologista Natálio Abrahão explica que a incidência de tornados é considerada rara no hemisfério Sul, incluindo o Brasil.

A cidade mais afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, onde o fenômeno causou a morte de quatro pessoas e deixou mais de 400 feridas, segundo o governo estadual. As autoridades locais estimam que 80% do município foi destruído, com casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. Cerca de 3 mil imóveis ficaram sem luz, e o abastecimento de água também foi interrompido.

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, descreveu a situação como um “cenário de guerra”. “Temos equipes de várias regiões trabalhando na busca e resgate de pessoas. Nossa prioridade é o salvamento neste momento”, afirmou.

O meteorologista Natálio Abrahão explica que o tornado atingiu as cidades sul do país foi causado pelo nascimento de um ciclone extratropical que se formou no norte da Argentina e Paraguai e avançou em direção ao Sul do país. Além de Rio Bonito do Iguaçu, os municípios de Laranjeiras do Sul e Guarapuava também foram afetados. Até o momento, as forças de segurança confirmaram cinco mortes, quatro em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava e há dois desaparecidos. “As ocorrências não são frequentes, só na primavera que podem ocorrer, mesmo assim são raros no hemisfério sul e no Brasil”.

Em Mato Grosso do Sul, moradores de Cassilândia se assustaram com uma nuvem de poeira que cobriu o céu na sexta-feira (7), na região do povoado Vaca Parida. A formação atmosférica deixou o céu em tons de preto, roxo e laranja, chamando atenção nas redes sociais. Segundo o Inmet, a cidade registrou rajadas de vento de 48 km/h na manhã de sábado (8).

O meteorologista Natálio Abrahão explicou que os fenômenos registrados no Sul do país podem ocorrer em Mato Grosso do Sul, mas ressaltou que o ciclone atual teve pouca influência direta sobre o Estado.

“Com referência aos eventos do Sul do país, todos são possíveis de ocorrer no MS. Esse ciclone se formou no norte da Argentina e Paraguai, deslocando-se em direção ao mar, onde se alimenta. Na passagem, projeta ar úmido e quente para cima, potencializando nuvens e ventos em rajadas fortes. Nesse caso, ele seguiu para o Sul e Sudeste do país, e aqui teve pouca ou nenhuma influência, o que é quase impossível de ocorrer e trazer consequências. Agora, tornados podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui”, detalhou o especialista.

Segundo o meteorologista, ciclones são áreas de baixa pressão atmosférica, que se alimentam de calor e umidade. “Quanto mais baixa a pressão, mais forte o fenômeno. No centro dele, não há vento, mas, à medida que se afasta do centro, as rajadas aumentam de intensidade. Ele só perde força quando encontra massas de ar mais frio”, explicou.

Previsão do tempo

De acordo com o Cemtec, o domingo deve ter tempo estável na maior parte do Estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. No entanto, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva nas regiões norte e nordeste.

As temperaturas mínimas variam entre 12°C e 21°C, dependendo da região, e as máximas podem chegar a 34°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 30°C, com ventos do quadrante sul entre 30 e 50 km/h, podendo haver rajadas mais intensas.

Na segunda-feira (10), o tempo segue com sol e variação de nebulosidade, e as temperaturas devem subir ainda mais, alcançando até 36°C em algumas regiões. Pancadas isoladas podem ocorrer no centro-norte, pantaneira e nordeste do Estado.

Energisa ativa plano de contingência para garantir energia durante o Enem

Neste domingo (9), mais de 57 mil estudantes de Mato Grosso do Sul irão realizar a primeira etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Diante da previsão de ventos fortes e temporais para o fim de semana, a Energisa colocou em prática um plano especial de operação para garantir o fornecimento de energia elétrica, especialmente nas escolas que serviram como locais de prova.

O plano de contingência, que seguirá ativo também no segundo dia do Enem, no próximo domingo (16), inclui o reforço das equipes operacionais e a priorização do atendimento nas áreas com instituições de ensino mapeadas. “Tudo será monitorado em tempo real pelo COI (Centro de Operação Integrado) da Energisa, que permite o acompanhamento detalhado do sistema elétrico e o acionamento rápido das equipes em campo e dos canais de atendimento”, explicou Helier Fioravante, gerente de Operações da Energisa MS.

Nos últimos dias, o Estado registrou ventos acima de 100 km/h, chuvas intensas e tempestades, condições que impactaram a rede elétrica. E para o fim de semana não será diferente, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) previu instabilidade, com aumento da nebulosidade, chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento acima de 60 km/h e possibilidade de granizo, com acumulados superiores a 30 mm em algumas regiões.

Diante desse cenário, a concessionária reforça o alerta à população para que evite se aproximar de fios caídos ou estruturas danificadas. “Estamos preparados para atender eventuais emergências com segurança e agilidade. Ventos fortes podem lançar galhos e objetos sobre a rede, além de provocar descargas atmosféricas, e é por isso que nossas equipes estão de prontidão”, destacou Marcelo Santana, coordenador do COI.

Em caso de emergência ou interrupção no fornecimento, a Energisa orienta que os clientes entrem em contato pelos canais oficiais: aplicativo Energisa On ou WhatsApp da Gisa pelo número (67) 99980-0698.

