Idoso é preso após apresentar CNH falsa com data futura durante abordagem em Campo Grande

Um homem de 66 anos foi preso em flagrante após apresentar uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa durante uma abordagem de rotina realizada no feriado dessa sexta-feira (3), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A ação foi feita por uma equipe de patrulhamento de trânsito, que desconfiou imediatamente do documento apresentado pelo motorista. Além de falhas no preenchimento, os agentes identificaram um erro considerado grotesco: a CNH indicava como data de emissão da primeira habilitação e do próprio documento o dia 5 de abril de 2026, ou seja, uma data futura em relação ao dia da abordagem, ocorrido em 3 de abril.

O documento ainda indicava validade até 5 de abril de 2027, o que reforçou a suspeita de falsificação. Diante da irregularidade evidente, os policiais questionaram o condutor, que acabou confessando ter comprado o documento falso em Campo Grande pelo valor de R$ 2 mil.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, localizada no Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Crime e penalidades

O uso de documento falso é considerado crime previsto no artigo 304 do Código Penal. A pena pode variar de 2 a 6 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Na esfera administrativa, a infração também é considerada gravíssima, podendo resultar em multa e apreensão do veículo, conforme prevê a legislação de trânsito.

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