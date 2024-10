Homem se passa por Policial e ameaça funcionários dentro da Santa Casa

Na noite de ontem (07), um homem, de 41 anos, foi preso após ameaçar funcionários dentro da Santa Casa. Ele se passava por por policial civil, mas na verdade era Pastor e servidor público municipal da Capital.

De acordo com informações, o homem entrou na Hospital alterado e gritando, reclamando do atendimento dado ao pai dele.

Ele então se identificou como policial civil, e exigiu atendimento melhor, colocando a mão na cintura e dizendo estar armado.

A Polícia Militar foi acionada e após checarem as documentações, anunciaram que o homem não é policial civil, mas funcionário da prefeitura de Campo Grande.

O homem foi detido e encaminhado até a delegacia para prestar esclarecimento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram