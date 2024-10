Denúncia entrega residência que escondia 215 kg de maconha no Parque Lajeado

Dois homens, de 29 e 42 anos, foram presos, na noite dessa segunda-feira (7), no bairro Parque Lajeado, em Campo Grande, após serem flagrados em uma residência que escondia 215 quilos de maconha.

Conforme informações, equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que a casa funcionava como depósito de drogas.

Os militares resolveram averiguar a situação e, ao chegarem no endereço, encontraram os dois autores em frente ao imóvel. Eles foram vistoriados, mas nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, na varanda da residência havia duas caixas de papelão.

Quando questionados a respeito do conteúdo da embalagem, o proprietário da residência confessou que se tratava de drogas. Ele confessou que um homem conhecido como “menor” é quem ficava responsável por guardar o entorpecente, enquanto o outro abordado deveria embalar e despachar o ilícito.

Na casa foram encontradas 2 caixas, com 144 tabletes de maconha, avaliada em R$ 430 mil. Os autores foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

