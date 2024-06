Homem se passa por funcionário de banco e idoso perde R$ 40 mil em golpe do pix

Golpe Como agem os marginais? Como prevenir dos golpes?

Bilhete premiado Uma pessoa te aborda na rua e outra te mostra um bilhete da loteria. Eles pedem um dinheiro emprestado para resgatar o prêmio e prometem te dar uma fatia. Mas é tudo falso. Tenha cuidado ao ser abordado por desconhecidos na rua, e saiba que os prêmios da Loteria não exigem nenhum pagamento antecipado para serem resgatados.

Cartão Clonado Eles ligam para você dizendo que seu cartão foi clonado e pedem que a você quebre o cartão ao meio e entregue a um motoboy, que supostamente iria levar o cartão para perícia. No entanto, ao quebrar o cartão, o chip fica intacto e os criminosos conseguem fazer compras e saques com os dados do cliente. Os bancos e as administradoras de cartões nunca solicitam o recolhimento de cartões, nem enviam funcionários ou terceirizados para a casa dos clientes.

Cartão preso no caixa eletrônico Criminosos colocam um aparelho que prende o seu cartão no caixa eletrônico e depois se oferecem para ajudar. Eles trocam o seu cartão por outro e saem com a sua senha. Se o seu cartão ficar preso, procure um funcionário do banco dentro da agência. Não aceite ajuda de estranhos e não digite a senha novamente.

Don Juan ou scammers do amor O criminoso se apresenta como militar ou engenheiro do exterior, dizendo que quer um novo amor e um lugar para viver. Ele usa fotos e perfis falsos, e só manda mensagem, nunca vídeo ou áudio. Depois, pede dinheiro para resolver problemas falsos, como presentes presos na alfândega, doenças graves ou contas bloqueadas. Não envie dinheiro nem compartilhe informações pessoais. Bloqueie e denuncie esses contatos imediatamente. Procure a polícia e não ceda às chantagens. E lembre-se: nunca envie fotos ou informações pessoais para pessoas que você não conhece.

Falso atendente de banco Eles te ligam dizendo que você comprou algo que não reconhece e te pedem os dados do seu cartão para cancelar a compra. Mas na verdade eles usam esses dados para copiar o seu cartão e tirar o seu dinheiro. Nunca passe seus dados por telefone, e-mail ou mensagem. Se receber uma ligação suspeita, desligue e faça contato com o seu banco.

Falso empréstimo Eles fazem anúncios nas redes sociais, oferecendo empréstimos com facilidade e rapidez, sem consulta ao SPC ou Serasa. No entanto, para liberar o dinheiro, eles exigem que os interessados façam um depósito antecipado ou paguem taxas de seguro, cartório ou imposto. Antes de contratar qualquer serviço financeiro, é importante verificar a reputação da empresa, consultar os órgãos de defesa do consumidor e não fornecer dados pessoais sem garantia de segurança.

Falso entregador Você recebe uma ligação ou uma mensagem dizendo que tem uma encomenda para você, mas que precisa pagar uma taxa de entrega. Eles também pedem para você confirmar alguns dados, entre ele o seu endereço. Desconfie de ofertas muito boas ou de encomendas que você não pediu. Verifique a origem da empresa ou do remetente e nunca pague nada antes de receber o produto.

Falso processo judicial Os criminosos se passam por advogados, juízes ou funcionários públicos e dizem que a pessoa ganhou uma ação judicial, mas que precisa pagar as custas e os honorários antecipadamente para receber o dinheiro. Antes de contratar qualquer serviço financeiro, é importante verificar a reputação da empresa, consultar os órgãos de defesa do consumidor e não fornecer dados pessoais sem garantia de segurança.

Falso sequestro Você recebe uma ligação dizendo que algum parente seu foi sequestrado. Muitas vezes, você ouve gritos e choros no fundo da ligação, simulando o sofrimento do suposto sequestrado. Em seguida, o criminoso exige um valor para libertar o parente. Não entre em pânico nem pague nada sem ter certeza. Tente ligar para seu familiar antes de adotar qualquer medida.

Golpe da tabela Pix ou investimento financeiro Os criminosos usam as redes sociais para divulgar seus esquemas fraudulentos, atraindo as vítimas com anúncios de investimento baixo ou de qualquer valor. Eles afirmam que o retorno é garantido e que não há risco de perder dinheiro. Desconfie de ofertas milagrosas de ganho fácil e rápido nas redes sociais. Antes de investir em qualquer negócio, é importante pesquisar a reputação da empresa ou da pessoa que está oferecendo o serviço, verificar se ela tem autorização dos órgãos reguladores.

Golpe do empréstimo consignado Golpistas conseguem as informações bancárias das vítimas e fazem empréstimos em seu nome, sem que elas saibam. Depois, eles ligam para as vítimas e pedem mais dados ou dinheiro para renegociar a dívida. Não forneça seus dados por telefone, e-mail ou Internet e procure o seu banco ou sua financeira se tiver alguma dúvida.

Golpe do nudes ou “sextorsão” Criminosos usam perfis falsos e fotos roubadas de mulheres jovens e bonitas para seduzir homens e trocar fotos íntimas com eles. Depois, eles se passam por policiais ou pais da suposta menor de idade e exigem dinheiro para não denunciar ou expor a vítima. Procure a polícia e não ceda às chantagens. E lembre-se: nunca envie fotos ou informações pessoais para pessoas que você não conhece.

Golpe do WhatsApp clonado O golpes consiste em enganar as vítimas usando a foto e os contatos de um parente ou amigo que teve sua conta invadida ou falsificada. O criminoso se passa por essa pessoa e pede dinheiro emprestado para uma emergência, alegando que trocou de número de telefone e precisa pagar uma conta urgente. Não faça depósitos ou transferências sem ligar para o seu parente e confirmar se aquele WhatsApp é dele mesmo e se ele realmente está pedindo o dinheiro.

Golpes Funerários Após a morte de um ente querido, um golpista pode entrar em contato e afirmar que o falecido deixou uma dívida a ser paga. Não dê informações para pessoas desconhecidas, se acautele de conversar pessoalmente e em companhia de alguma pessoa de sua confiança. Não pague nada sem antes ter a certeza da dívida e da orientação técnica de um advogado. Lembre-se de sempre verificar a autenticidade das comunicações e nunca compartilhar informações pessoais sem confirmação.

Golpes Impulsionados por IA (Inteligência Artificial) Os criminosos usam tecnologia avançada, como inteligência artificial, para criar e-mails ou chamadas falsas que parecem autênticas. Eles analisam padrões online da vítima e desenvolvem mensagens convincentes para obter informações pessoais Não dê informações para pessoas desconhecidas, se acautele de conversar pessoalmente e em companhia de alguma pessoa de sua confiança. Lembre-se de sempre verificar a autenticidade das comunicações e nunca compartilhar informações pessoais sem confirmação.

Links para recebimento de prêmios Os golpistas enviam mensagens dizendo que você ganhou alguma promoção ou sorteio. Então, pedem para você clicar em um link, a partir daí, seus dados bancários ou de redes sociais são roubados. Desconfie de mensagens que oferecem prêmios ou vantagens muito boas para serem verdadeiras e não clique em nenhum link e não forneça seus dados pessoais, bancários ou de redes sociais para ninguém por mensagem, telefone ou e-mail.

Parente internado Esse golpe é quando alguém liga para você dizendo que tem um parente seu no hospital que precisa de uma cirurgia ou exame urgente. Aí, eles pedem que você faça um depósito em uma conta de um “Laranja” para liberar o procedimento. Sempre desconfie de ligações que peçam dinheiro ou dados pessoais. Encerre a ligação e entre em contato com o hospital ou com o parente internado antes de fazer qualquer depósito ou transferência.