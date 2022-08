Egito: incêndio em igreja mata cerca de 41 pessoas

Durante a celebração de uma missa na igreja Abu Sifin, localizada na cidade de Gizé, no Egito, um incêndio acabou ocasionando a morte de 41 pessoas e deixou 14 feridos. O acidente aconteceu neste domingo (14) e de acordo com informações, a maioria das vítimas fatais foram crianças que estavam em um berçário.

As chamas começaram por volta das 9h (4h no horário de Brasília), devido a uma pena elétrica, durante uma missa que estava reunindo cerca de 5.000 pessoas na igreja localizada no noroeste do Cairo. As chamas bloquearam os acessos ao local, causando assim uma debandada de fiéis, que começaram a pisotear uns aos outros, quando perceberam a situação.

Segundo informações do Ministério do Interior, o fogo teria começado por uma pane em um ar condicionado, localizado no segundo andar do edifício em que se encontrava a igreja. A pane liberou uma grande quantidade de fumaça, que foi a principal responsável pelas mortes e feridos.

Abdel Fatah al-Sisi, presidente egípcio, ofereceu suas condolências as famílias das vítimas pelas suas redes sociais e afirmou que mobilizou todos os serviços estatais para que as medidas necessárias sejam tomadas.

Essa não é a primeira vez que incêndios acidentais acontecem no Egito, motivados por instalações precárias. Em 2020, cerca de sete pessoas morreram durante um incêndio em um hospital que tratava pacientes infectados por Covid-19.

