Homem se irrita com perguntas e esgana companheira

Uma mulher, de 38 anos, denunciou o marido por violência doméstica e diz que o presidiário,36, tentou matá-la esganada na madrugada de hoje (9), na residência localizada na Vila Flor, em Anastácio, distante 123 km de Campo Grande.

Conforme consta no boletim de ocorrência, era por volta das 2h da madrugada quando o casal passou a discutir porque a vítima questionou o marido os motivos dele não parar em casa, e ficar até tarde na rua.

O homem não gostou dos questionamentos e passou a enforcar a vítima, que reagiu e conseguiu se desvencilhar.

Ao amanhecer, ela procurou a Delegacia da cidade, e contou que convive com o suspeito há três anos, e sempre sofreu violência doméstica por parte dele. Ela relatou que já registrou diversas ocorrências, e que o homem estava cumprindo pena em regime fechado, mas quando saiu da prisão em junho, entrou em regime domiciliar.

A mulher diz que o suspeito a procurou e prometeu que iria mudar, mas alguns dias depois, ele voltou a fazer ameaças e a agredir. Ela afirma que já pediu para o homem deixar a sua casa, mas ele se nega.

Contudo, a vítima não desejou representar pelas ameaças, mas pediu medidas protetivas de urgência.

