Eduardo Bolsonaro chega em Mato Grosso do Sul para apoiar o PL

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal pelo Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro (PL) viaja até Mato Grosso do Sul nesta semana para participar de alguns compromissos, apoiando a candidatura a deputado federal de Marcos Pollon (PL).

Inicialmente, o filho “03” do Bolsonaro desembarca na Capital nesta terça-feira (9), localizada na Avenida Afonso Pena, às 19h30, com representantes da Aprosul (Associação de Produtores de Sementes e Mudas).

No dia seguinte, na quarta-feira (10), a agenda na Capital começa às 7h30, com Eduardo participando de um café da manhã com a imprensa, também na sede da Aprosul. A programação em Campo Grande termina após entrevista ao programa de rádio Capital Meio-Dia.

Já na quinta-feira (11), os compromissos de Eduardo no Estado serão encerrados na quinta-feira (11), com um almoço em Ponta Porã, a 313 km da Capital, segundo a assessoria.