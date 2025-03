Homem vai preso ao descumprir medida protetiva em Paranaíba

Nesta quinta-feira (27), um homem de 35 anos de idade foi preso por descumprimento de medidas protetivas de urgência que foram deferidas par amantê-lo afastado da mãe dele, uma idosa de 61 anos e de sua cunhada em Paranaíba.

A determinação judicial era para que ele mantivesse distância de pelo menos 500 metros das vítimas, no entanto, ele não obedeceu e acabou preso. No ano de 2022, o homem que é usuário de drogas, ameaçou os familiares com uma faca e então foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor das vítimas. Ocorre que este ano ele passou a ignorar a determinação judicial e foi até à residência das vítimas e disse que ninguém o impediria de continuar frequentando o local.

Após o comparecimento das vítimas à Unidade Policial, foi instaurando Inquérito e confirmada a denúncia. A polícia representou pela prisão preventiva e o hmomem continua sendo mantuido preso

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e 1ª DP de Paranaíba.

