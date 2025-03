Anac autoriza nova companhia aérea a operar no Brasil

Avion Express Brasil chega ao país com modelo de leasing de aeronaves para reforçar operações de outras companhias.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a Avion Express Brasil a iniciar suas operações no país. A empresa, subsidiária do grupo irlandês Avia Solutions, atuará no segmento de aluguel de aeronaves com tripulação, manutenção e seguro incluídos, conhecido como modelo ACMI (do inglês, aeronave, tripulação, manutenção e seguro).

Com essa modalidade, a companhia poderá atender a demanda de outras operadoras aéreas que precisem ampliar sua capacidade temporariamente, especialmente em períodos de alta demanda, como férias e grandes eventos, ou em situações emergenciais, como indisponibilidade de aeronaves próprias.

De acordo com a Anac, esse modelo “possibilita otimizar a capacidade das companhias aéreas, permitindo que ampliem suas operações temporariamente em períodos de alta demanda, além de garantir a continuidade do serviço em casos de indisponibilidade de aeronaves”.

A Avion Express Brasil planeja iniciar voos comerciais no primeiro trimestre de 2025, começando com uma frota de aeronaves Airbus A320 e previsão de expansão para até 25 aviões até 2028. A empresa está sediada em Indaiatuba, São Paulo, e tem como CEO Esteban Jauregui Lorda, executivo com passagem por companhias como Avianca e Gol.

