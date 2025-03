Fiscalização intensificada na Operação Piracema resulta em recorde de apreensões e multas

Uso de tecnologia e ampliação das ações elevaram os números da operação no Estado

A Operação Piracema 2024/2025, que teve início em 5 de novembro de 2024, intensificou a fiscalização contra a pesca predatória em Mato Grosso do Sul, resultando em um saldo expressivo de apreensões e penalidades aplicadas. Durante os quatro meses de ações, foram realizadas 344 barreiras em estradas e 442 patrulhamentos fluviais, totalizando mais de 9 mil pessoas abordadas e a vistoria de cerca de 8 mil veículos.

Uma das novidades desta edição foi o uso de tecnologia avançada no monitoramento da pesca ilegal. A integração do rastreamento por satélite com um trabalho de inteligência possibilitou a identificação dos principais pontos de pesca irregular, permitindo uma atuação mais estratégica das equipes de fiscalização.

A operação contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Militar Rural. Como resultado das ações, foram apreendidos 1.095,97 kg de pescado, além de 8 mil metros de redes de arrasto, 125 varas e molinetes e 371 anzóis de galho.

Além das infrações ligadas à pesca, a operação também identificou outras irregularidades. Foram cumpridos dois mandados de prisão, recuperados três veículos furtados e resgatados 18 bovinos, três animais silvestres e 109 equinos vítimas de maus-tratos. No total, 60 autos de infração foram emitidos, com um valor acumulado de R$ 477.415,00 em multas.

Comparado ao período anterior, a Operação Piracema registrou um aumento significativo nas fiscalizações, com 439 ações a mais, resultando na apreensão de 243,20 kg adicionais de pescado e um crescimento de R$ 297.641,00 nas multas aplicadas.

Para o comandante do Policiamento Ambiental, coronel José Carlos Rodrigues, os números refletem a eficácia das estratégias adotadas e a importância da cooperação entre os órgãos ambientais e de segurança. “O uso de tecnologia, aliado ao planejamento estratégico e à intensificação da fiscalização, permitiu um controle mais rigoroso sobre a pesca predatória, contribuindo para a preservação dos ecossistemas aquáticos”, afirmou.

A Operação Piracema é realizada anualmente para garantir a reprodução dos peixes e preservar o equilíbrio ambiental dos rios do Estado.

