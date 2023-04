MPE homenageia Conscientização do Autismo

Em alusão ao mês de conscientização sobre o autismo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul iluminará a fachada da Procuradoria-Geral de Justiça com o objetivo de estimular o debate e o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como lembrar a população sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado anualmente no dia 2 de abril, e o Mês de Conscientização do Autismo, também conhecido como “Abril Azul”.

O apoio à campanha, com a iluminação azul no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, é uma iniciativa do Promotor de Justiça e Coordenador do “Programa MP TEA: Conscientização e Acolhimento à Neurodiversidade”, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa.

O programa foi lançado nesta quarta-feira (5/4), durante o evento promovido pela Escola Superior do MPMS que abordou a temática sob a ótica de especialistas, instituições públicas e, principalmente, de pais de crianças e adolescentes com TEA. O encontro tratou de formas de conscientização e de abordagens para essas pessoas que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, somam mais de 70 milhões de neuroatípicos – conceito dado para indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, assinou a Resolução n. 012/2023-PGJ, de 5 de abril de 2023, que institui, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, o Programa de Conscientização e de Acolhimento à Neurodiversidade (Programa MP TEA).

Programa MP TEA

O programa visa, dentre outros objetivos, a disseminar informações relativas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a outras síndromes, no âmbito do MPMS, por meio de campanhas de conscientização e iniciativas de respeito à neurodiversidade no ambiente de trabalho, proporcionando melhores condições de adaptação, bem como aproveitando e direcionando suas potencialidades.

“Nós precisamos nos conscientizar de que essas pessoas estão lá fora e aqui dentro, precisamos melhorar as formas de acolher e entender essas pessoas. A informação é uma forma de inclusão, por isso precisamos do debate, de espaços de falas, para fomentar ações que melhorem a vida de um autista ou pais de autistas”, declarou o Promotor de Justiça Paulo Roberto Ishikawa.

Texto: Ana Carolina Vasques/Jornalista Assecom MPMS