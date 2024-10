Homem responsável por série de furtos de fios de telefonia é identificado em Três Lagoas

Cerca de 800 metros de cabos já teriam sido furtados. A polícia apreendeu uma grande quantidade desses materiais na manhã de hoje

Na manhã desta segunda-feira (21), foi deflagrada a operação ‘Sinal Livre’ para combater furto de fios de energia e telefonia em Três Lagoas. O principal suspeito de uma série de crimes de furtodesses itens foi identificado.

O número de furtos de fios, foi noticiado pelas empresas de telefonia, chamou a atenção das autoridades devido aos constantes prejuízos na prestação de serviços aos usuários.

O criminoso foi identificado como L.F.V.A. (31), encontrado em frente à sua casano bairro Vila Verde. Durante a abordagem, foi apreendido uma grande quantidade de fios de uma empresa de telefonia.

Parte do material furtado foi encontrado dentro de um veículo Corsa, que estava em posse do suspeito. O acusado já trabalhou na instalação de internet e usava sua experiência para realizar os furtos, cortando a fiação diretamente dos postes das concessionárias.

Foram apreendidos com ele um cinturão de segurança e uma escada, ferramentas comumente usadas por eletricistas. As investigações apontam que ele é responsável pelo furto de cerca de 800 metros de cabos e vendia o material, já descascados e queimados, nos ferros-velhos da cidade.

O autor foi conduzido até a delegacia onde prestou esclarecimentos e foi liberado. Ele responderá por furto qualificado, crime que pode resultar em uma pena de até 8 anos de prisão.

