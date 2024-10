Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido no fim de semana em Sidrolândia

Na manhã desta segunda-feira (21), o homem responsável por matar outro homem com facadas no meio da rua foi preso. O crime ocorreu na noite de sábado, no bairro São Bento em Sidrolândia.

O criminoso foi identificado como, D.M.M., de 37 anos. A vítima era Nielson Alves Olmedo, de 31 anos.

O homem disse que a motivação foi o fato da vítima ter dito a ele que ele tinha que virar homem, em função dos filhos dele terem ido para um abrigo após violência doméstica.

Após ser atingido pelas costas, Nielson caiu ao solo, foi socorrido, levado ao hospital da cidade e devido a gravidade das perfurações, acabou indo a óbito na madrugada desta segunda-feira. Desde que tomou conhecimento do crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e hoje conseguiu localizar e capturar o autor, que irá responder por homicídio simples.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Sidrolândia-MS.

