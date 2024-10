Deputado Gerson Claro entrega novos equipamentos de informática para Projeto Florestinha

Projeto da PMA recebeu novos equipamentos via emendas parlamentares

O presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro entregou nesta segunda-feira os equipamentos de informática adquiridos via emenda parlamentar para o Projeto Florestinha da Polícia Militar Ambiental (PMA) em Campo Grande.

Ao todo, 17 notebook e 5 televisores foram entregues ao projeto, adquiridos via emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil do deputado Gerson Claro. A entrega contou com a participação da coordenação do projeto Florestinha e do comando da Polícia Militar Ambiental (PMA).

Durante a solenidade, o deputado Gerson Claro destacou o trabalho realizado pelo projeto Florestinha na educação de crianças e adolescentes, em especial na conscientização ambiental. O deputado também reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa em ampliar cada vez a parceria com projetos que contribuam com a educação ambiental e formação de jovens no mercado de trabalho.

“Estou muito feliz em acompanhar o crescimento de um projeto tão importante como o Florestinha. Hoje entregamos estes equipamentos para a sala de informática, mas deste já reforçamos o compromisso da Assembleia Legislativa em ser parceiro das iniciativas que contribuam para a educação de jovens. Por isso estamos sempre de portas abertas para ajudar e destacar os projetos educacionais de nosso estado”, afirmou Gerson.

O comandante da Polícia Militar Ambiental, coronel José Carlos Rodrigues, destacou a importância do Projeto Florestinha na educação de jovens e também nos avanços do programa com a parceria de instituições e de parlamentares. “O Projeto Florestinha tem um importante trabalho ao possibilitar através da educação ambiental e técnica a inserção do jovem no mercado de trabalho. E o sucesso dessa educação, ao longo dos anos do projeto, não seria possível sem a participação de parceiros que nos acompanham, possibilitando a modernização do processo educacional da instituição”, destacou o coronel.

Os novos equipamentos farão parte da nova sala de informática do projeto. O Projeto Florestinha foi criado em 1992 e atende 450 crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande 120 alunos são da região do Bairro Nova Lima.

Com informações de Ascom.