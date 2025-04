Homem quebra vidro de unidade de saúde em Ponta Porã e fere enfermeira com estilhaços

Uma enfermeira ficou ferida no rosto após um homem quebrar o vidro do balcão de atendimento de uma unidade de saúde em Ponta Porã, cidade a 312 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu nessa sexta-feira (5) e foi registrado como desacato, lesão corporal culposa e dano.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do ataque não foi identificado, mas trajava o uniforme da empresa de coleta de resíduos do município. Ele chegou exaltado à unidade de saúde e alegou que sua esposa não teria recebido o devido atendimento pré-natal.

Visivelmente alterado, o homem pegou um capacete e começou a golpear o vidro da recepção, quebrando a estrutura. Durante o ato de vandalismo, estilhaços atingiram o rosto da enfermeira, que estava no local realizando atendimento.

A vítima sofreu um corte no rosto e relatou ter se sentido ameaçada, especialmente após o agressor afirmar que retornaria ao local no dia seguinte. Ela foi atendida na própria unidade de saúde e, em seguida, acompanhada pela equipe policial até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para registrar o caso.

A Guarda Municipal foi acionada, mas o suspeito já havia fugido antes da chegada da equipe. Até o momento, o paradeiro do agressor é desconhecido.

A polícia segue com as investigações para localizar e responsabilizar o autor do ataque.

