Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado; apostas vão até às 18h

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.849, que será sorteado na noite deste sábado (5). O sorteio acontece a partir das 19h (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Os apostadores interessados têm até às 18h para registrar seus jogos. A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, por meio do site oficial da Caixa. No caso das apostas online, é necessário possuir cartão de crédito e comprovar que é maior de 18 anos.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, às terças, quintas e sábados. Os jogadores escolhem de 6 a 15 números em uma cartela que contém 60 dezenas. Além do prêmio principal, quem acertar quatro ou cinco números também recebe valores menores.

Segundo a Caixa, a chance de um apostador ganhar o prêmio principal com a aposta simples (seis números) é de 1 em 50.063.860. Já quem optar por 15 dezenas, o número máximo permitido, aumenta as chances para 1 em 10.003, mas o valor da aposta sobe para mais de R$ 22,5 mil.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio acumula para o próximo concurso, como tem ocorrido nas últimas rodadas. Quando o prêmio não é resgatado em até 90 dias, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e utilizados em programas como o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Como apostar

– Até as 18h (horário de MS) deste sábado (5);

– Em casas lotéricas ou no site da Caixa;

– Aposta mínima: R$ 5;

– É preciso ser maior de 18 anos.

O resultado do concurso 2.849 poderá ser conferido no próprio site da Caixa ou nos canais oficiais da instituição.

