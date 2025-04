Homem é morto a tiros na calçada de bar em Aparecida do Taboado

Um homem de 49 anos morreu na madrugada deste sábado (5) após ser baleado enquanto estava na calçada de um bar no bairro Jardim Imperial, em Aparecida do Taboado, cidade a cerca de 458 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu por volta da 1h da manhã e, segundo a polícia, a vítima foi atingida por disparos na região do tórax e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida e levada com vida ao pronto-socorro municipal, mas morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. A identidade do homem não foi divulgada. A Polícia Civil foi acionada pelo hospital e, ao chegar ao local, encontrou o homem no setor de emergência, sendo atendido por médicos. Uma mulher que se apresentou como sobrinha da vítima conversou com os investigadores e deu detalhes do momento do crime.

Ela contou que estava acompanhada de amigos e uma irmã de consideração dentro do bar, quando ouviu dois disparos de arma de fogo. O local estava cheio e, segundo o relato, houve correria entre os frequentadores. Ela se escondeu com os demais perto do banheiro e, após alguns instantes, foi até a calçada e encontrou o tio caído e sangrando, ainda com sinais vitais. A sobrinha relatou que viu um homem de costas, com uma arma pequena na mão, mas não conseguiu reconhecê-lo. Sem esperar o socorro, ela e os amigos levaram o homem por conta própria até o hospital.

No entanto, ele não resistiu aos ferimentos. Conforme a equipe médica, o homem apresentava perfuração no tórax e no ombro esquerdo, que também atingiu o braço e a axila. Um projétil de calibre 22, deformado, foi retirado do peito da vítima. A polícia foi até o local do crime, na Rua Rainha Maria Primeiro, onde encontrou apenas uma mancha de sangue na calçada. Poucas pessoas estavam no local e nenhuma testemunha adicional se apresentou até o momento.

O proprietário do bar relatou que estava dentro do estabelecimento quando ouviu os tiros e apenas viu a vítima caída na calçada. Ele afirmou não ter visto o autor dos disparos. O caso foi registrado como homicídio simples e está sendo investigado pela Polícia Civil de Aparecida do Taboado. Até o momento, ninguém foi preso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais