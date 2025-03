Homem que se passava por policial federal para aplicar golpe em mulheres é preso em Ponta Porã

Homem utilizava arma de airsoft para fngir ser policial e pedia dinheiro as vítimas

Na tarde do último domingo (30), um homem de 25 anos de idade foi preso por fingir ser um policial federal para aplicar golpes em Ponta Porã.

O caso veio à tona após a vítima ir à delegacia e denunciar o farsante. Segundo a mulher, o indivíduo foi apresentado a ela há cerca de três semanas por um amigo em comum.

Golpes

Durante o golpe, o homem disse que que era de São Paulo e estava lotado em Ponta Porã, além de dizer que tinha começado curso de medicina, mas não estava conseguindo conciliar com as missões do trabalho. Durante o período em que mantiveram contato por redes sociais, o homem pediu R$150,00 emprestado para a vítima, alegando problemas com sua conta bancária e com a realização de transferências via Pix.

Na última sexta-feira, (28), ele teria entrado em contato novamente com ela dizendo que havia acabado de retornar de uma missão no Acre e pediu para se encontrar com a mulher. [

Ao longo do encontro, o homem levantou suspeitas após guardar uma arma na porta do veículo e uma conversa estranha sobre um processo envolvendo o ex-marido da vítima na polícia paraguaia.

Ele disse que o ex-marido da vítima teria um processo por enriquecimento ilícito na polícia paraguaia e que a investigação poderia ser “arquivada” por um pagamento de R$ 7 mil. O golpista ainda disse que era possível negociar para R$ 5 mil e forneceu à vítima a chave Pix dele e pediu para que ela dissesse ao ex-marido que tinha que fazer o pagamento.

Desconfiada da história, a mulher procurou seu ex-marido, que também achou o relato estranho. Juntos, eles decidiram procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Prisão

Ele foi encontrado em casa e uma bomba de efeito moral foi tuilizada assim que a polícia entrou no local, porque o homem não respondeu ao contato e havia a suspeita de que ele estivesse armado.

Em depoimento, ele afirmou que possuía uma arma de Airsoft, que utilizava para se passar por policial federal em festas e para se aproximar de mulheres.

O indivíduo disse não possuía uma carteira falsa de policial, mas que exibia a CNH de forma rápida para enganar seguranças e conseguir acesso a locais restritos.

Além disso, ele relatou já ter pegado dinheiro emprestado se passando por policial. Ele foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça para responder pelos crimes cometidos.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do plantão integrado da Regional de Ponta Porã.

