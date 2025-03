Defesa Civil faz alerta para risco de chuvas intensas na Capital

São esperadas chuvas de 50 a 100mm por dia e o alerta se estende até a terça-feira

Nesta segunda-feira (31), A Defesa Civil Municipal de Campo Grande divulgou um alerta com base no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A Capital está sob Alerta Laranja para risco de chuvas intensas com início às 9h30 desta segunda-feira (31/03) até as 10h de terça-feira (01/04).

De acordo com o INMET, esse alerta foi dado porque estão previstas chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de até 100 km/h.

Há risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia elétrica. A população deve tomar cuidado, especialmente em áreas de risco. É fundamental evitar o trânsito em vias alagadas e procurar abrigo seguro durante tempestades, longe de árvores e redes elétricas.

Confira os números para contato:

Solicitação de serviços: 156

Ocorrências relacionadas à rede elétrica: 193

Defesa Civil: 199

A Defesa Civil está em plantão 24 horas para monitoramento e atendimento à população. Fique atento às atualizações e siga as orientações.

