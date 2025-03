Petrobras reduz preço do diesel em R$0,17 por litro a partir desta terça-feira

Nova queda acompanha política de preços da estatal e reflete redução acumulada de 20,9% desde 2022

A Petrobras informou nesta segunda-feira (31) que o preço do óleo diesel A será reduzido em R$ 0,17 por litro, a partir de terça-feira (1º). A queda de 4,6% foi anunciada pela presidente da companhia, Magda Chambriard, durante um evento sobre crédito de carbono, na sede da estatal, no Rio de Janeiro.

Com a redução, o valor médio do combustível vendido às refinarias passará para R$ 3,55 por litro. Segundo cálculos da Petrobras, levando em conta a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel na composição do diesel B comercializado nos postos, a participação da estatal no preço final ao consumidor cairá para R$ 3,05 por litro, uma redução de R$ 0,15 por litro de diesel B.

A última alteração no preço do diesel havia ocorrido em 1º de fevereiro, quando houve um aumento de R$ 0,22 por litro. Com a nova redução de abril, a Petrobras informou que o combustível já acumula uma queda de R$ 0,94 por litro desde dezembro de 2022, representando um recuo de 20,9%. Se considerada a inflação do período, a redução chega a 29%, segundo a estatal.

Durante o anúncio, Magda Chambriard reforçou a defesa da política de preços adotada pela Petrobras desde 2023, baseada no chamado “abrasileiramento” dos valores. O modelo leva em conta fatores como o custo de produção nacional de petróleo e a posição da estatal no mercado consumidor.

“A gente olha preço a cada 15 dias”, explicou a presidente. “Se precisar subir, a gente sobe, se precisar descer, a gente desce. Neste momento, o que a gente está dizendo é: o abrasileiramento de preços de combustível no Brasil gerou uma economia relevante para a sociedade brasileira.”

A estratégia busca evitar que o consumidor brasileiro seja impactado diretamente por variações bruscas do mercado internacional, ao mesmo tempo em que mantém a estatal competitiva frente aos concorrentes.

