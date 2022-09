Figurinhas do Mundial se tornam mania e esgotam em bancas da Capital

Adolescente encontrou figurinha rara, sente-se privilegiado e acredita que feito se deve à sorte

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Com a proximidade do Mundial de Futebol da Fifa, a Copa do Mundo, que neste ano será realizada nos meses de novembro e dezembro, no Catar, nos Emirados Árabes, as figurinhas com os grandes destaques dos “elencos” das seleções participantes já movimentam não apenas a garotada, mas também a geração mais velha, e esquentam as vendas e trocas de figurinhas em Campo Grande.

João Francisco Esbalqueiro, que encontrou uma figurinha rara, afirma não ter se decidido ainda sobre o que fazer com o “achado”. “Me sinto feliz e privilegiado, porque é uma coisa que poucas pessoas têm, e eu tive a sorte de conseguir, agora quero completar o álbum. Não sei se eu desejo vender ou guardar como um amuleto de sorte, mas quem estiver interessado em comprar pode me mandar propostas.”

Melissa Esbalqueiro, mãe de João Francisco, explica que o filho sempre foi colecionador. “Ele sempre amou as figurinhas das Copas. Desde que tinha idade suficiente para entender queria completar os álbuns, e nós sempre incentivamos porque achamos que é uma atividade bem interessante. Na copa passada, ele preencheu um álbum e passou a vender as figurinhas restantes. Com o dinheiro, comprou outro álbum que vendeu sem estar completo, ou seja, deu até pra ganhar um dinheirinho. Não posso deixar de falar que ele é flamenguista roxo e entende tudo de futebol”, conta a mãe, toda coruja.

João quer completar o álbum e afirma que ainda tem figurinhas de outros ídolos como objeto de desejo: “Arrascaeta, porque ele é um craque que joga no mengão, meu time do coração. E ele é um exemplo por ser muito disciplinado dentro e fora do campo. Também quero o Cristiano Ronaldo porque ele fez parte da minha infância e sempre foi meu ídolo”, afirma o adolescente.

Receio

Inicialmente, Melissa foi procurada pela imprensa para falar sobre a figurinha que o filho tinha encontrado, mas, receosa com a possibilidade de ser um golpe, não aceitou dar entrevistas, até que procurou saber o que de fato acontecia. “Ele me mandou mensagem falando da figurinha. Na hora não entendi nada, nem sabia que tinha essas figurinhas diferenciadas. Depois fui pesquisar e vi que ele é sortudo mesmo! Tirar a figurinha mais rara do álbum deixou-o muito feliz e a mim também, pela alegria dele.”

Ela ainda comenta sobre a relevância da jogada da editora. “Essas figurinhas raras são a novidade deste álbum, uma jogada de mestre da Panini, que fez com que o produto tivesse ainda mais destaque que nas edições anteriores. Com certeza essa estratégia deu muito mais visibilidade para o álbum e aumentou as vendas. Aqui, em Campo Grande, as figurinhas esgotam rapidamente quando chegam nas bancas, uma verdadeira febre! Sonho de consumo de toda criança, adolescente e muitos adultos também”, dispara Melissa.

Com a sorte do filho, a mãe brinca sobre outros planos para o adolescente. “Agora vou colocar o João pra jogar na Mega Sena! Na verdade vamos anunciar a figurinha para venda. João Francisco pretende ter suas economias próprias, ele sempre foi interessado por investimentos, até estuda o assunto. Creio que será um grande incentivo para ele estudar ainda mais o tema.”

Pais e filhos

Angelo Mendonça acompanha o filho, Pedro, que buscava completar o álbum da Copa do Mundo de 2022. “É o momento de estar junto, a gente interage bastante, conversa, vê as histórias das Copas, e aí vai preenchendo o álbum e se divertindo. Acabamos de fechar o álbum de 2022! O Felipe Neto comprou em live essa aqui [apontando a figurinha de Neymar], por R$ 1 mil, achou quem vendesse e comprou”, conta.

Pedro Córdoba Mendonça, 12 anos, que já completou também o álbum da Copa de 2018, afirma que esta época é boa para passar mais tempo com o pai. “Eu gosto de futebol, eu gosto de trocar, gosto muito do álbum da copa, também, porque é muito divertido trocar as figurinhas, comprar, abrir os pacotinhos, e eu fico mais tempo com o meu pai também, ele troca comigo, a gente conversa bastante”, afirma o garoto de olhos brilhantes.

Além disso, toda essa atmosfera traz lembranças ao pai. “Essa época traz uma boa lembrança, a gente quando era criança tinha essa expectativa, e hoje com filho a gente se realiza no filho, volta no tempo, passa mais tempo junto, conversa, é bem legal”, explica Mendonça.

Geovane Viegas, dono da banca Elite, afirma que a procura tem sido grande. “Tá muito legal a procura esse ano, entre compra e venda, tá bem bacana, e nesse fim de semana já esgotou! A próxima remessa só chega na quarta.”

Sobre rumores que tomaram conta nas redes sociais, a respeito da diferença de peso entre pacotes com figurinhas raras e pessoas procurando bancas com balanças de precisão, Geovane afirmou: “Várias vezes apareceram pessoas querendo pesar, isso aí é verdade, tá? Funciona, mas a balança tem de estar supercalibrada, tem de ser balança boa, de precisão.”

Veja também: Figurinhas do álbum da Copa mudam de cor em diferentes países

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.