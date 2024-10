Incêndios florestais na Bolívia atingem Mato Grosso do Sul

Desde ontem (02), municípios de Mato Grosso do Sul como Corumbá e Campo Grande estão com o céu encoberto de fumaça proveniente das queimadas florestais da Bolívia, que faz fronteira com o Estado.

Na última segunda-feira (30), o país decretou estado de desastre nacional ambiental, após os incêndios acabarem com mais de 3 milhões de hectares.

O departamento de Santa Cruz é o mais afetado, com 7 milhões de hectares consumido pelo fogo.

Para tentar amenizar a situação da Bolívia, o governo boliviano está tentando buscar apoio internacional para controlar os incêndios, principalmente em Santa Cruz de La Sierra.

