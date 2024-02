Homem que oferecia dinheiro para criança em troca de favores sexuais é preso em Vicentina 

Na manhã desta última quinta-feira (8) , a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Vicentina, desencadeou uma operação que resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um homem de 40 anos de idade. O indivíduo é investigado por sua participação ativa na exploração sexual de uma criança de apenas 11 anos.

Segundo informações obtidas durante as investigações, o suspeito utilizava aplicativos de mensagens e abordagens pessoais para oferecer dinheiro em troca de favores sexuais à vítima. Além disso, ameaças eram proferidas com o intuito de silenciar a criança, caso ela decidisse denunciar os abusos.

Com o desenrolar do caso, as intimidações aumentaram consideravelmente, levando a vítima a se retrair e a evitar suas atividades cotidianas por receio do investigado. Diante dessa situação, os policiais civis da Delegacia de Vicentina solicitaram e obtiveram um mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão do celular utilizado nas práticas criminosas, bem como de um simulacro de pistola e partes de duas espingardas desmontadas.

O acusado, já conhecido das autoridades por prisões anteriores relacionadas ao porte ilegal de arma de fogo, foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi formalmente indiciado. As investigações estão em curso para esclarecer todas as circunstâncias do caso e verificar a existência de outras vítimas que possam ter sido alvo do mesmo criminoso.