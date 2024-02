Ação conjunta da PRF e Correios resulta na apreensão de maconha e haxixe nas encomendas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com os Correios, apreendeu 10,2 Kg de maconha e 1,2 Kg de haxixe, na manhã desta quarta-feira (7), em Campo Grande. As drogas estavam escondidas em encomendas com destino a MS, São Paulo e Espírito Santo.

Durante uma ação conjunta com a Coordenação de Segurança Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foram realizadas vistorias nas encomendas utilizando os cães de faro da PRF, K9 Zorro e K9 Dallas.

As embalagens em que os cães indicavam a presença de ilícitos eram fiscalizadas de forma minuciosa. Foram encontrados tabletes de maconha e haxixe escondidos em cafeteiras e em meio a embalagens de café. As encomendas teriam como destino municípios no MS, São Paulo e Espirito Santo.

As drogas apreendidas foram encaminhadas à Polícia Civil em Campo Grande.

Leia mais: