Ação de saúde de carnaval acontecerá em unidade de saúde de Três Lagoas

Na sexta-feira(9) acontecerá uma ação de saúde em clima de caranaval na praça do bairro Nova Três Lagoas e tem como público-alvo crianças e adolescentes de 11 a 18 anos de idade. Os serviços acontecem das 16h30 às 18h.

Entre os serviços voltados para a saúde dos jovens, estão:

Aferição de pressão arterial e glicemia; Verificação do calendário vacinal e aplicação da vacina HPV; Orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e exposição de métodos contraceptivos; Palestra com o Médico Clínico da unidade, Dr. Vinícius, sobre “Prevenção da gravidez na adolescência”; Distribuição de pipoca e algodão-doce.

Serão abordados temas relevantes para essa faixa etária, como a prevenção de doenças, cuidados com a saúde sexual e reprodutiva, além de incentivar a atualização do calendário vacinal.Toda a comunidade é convidade a participar e engajar a açaõ que é realiza por meio da unidade de saúde da família do bairro Nova Três Lagoas.

