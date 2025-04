Após chuvas torrenciais, Câmara vai abrir debate para decretar estado de emergência na Capital

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, e o vereador Landmark Rios, membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Casa de Leis, acompanharam o secretário titular da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), Marcelo Miglioli, na vistoria a bairros que foram afetados pelas fortes chuvas que atingem a Capital. Durante os trabalhos de levantamento, os parlamentares se comprometeram a discutir a possibilidade de se votar um decreto de estado emergência para Campo Grande, viabilizando o acesso do Executivo Municipal a recursos para recuperação de obras estruturais que ficaram comprometidas pela cidade.

Os vereadores Papy e Landmark acompanharam o secretário Miglioli no Chácara Cachoeira, onde uma erosão comprometeu o acesso a propriedades da região, e em vias do bairro Noroeste. O presidente da Casa de Leis propôs o início de um debate com os demais parlamentares, visando a elaboração de um decreto de estado de emergência para facilitar o acesso a recursos que permitam a recuperação da infraestrutura da Capital que foi comprometida com as chuvas.

“A Câmara está presente para se solidarizar com os moradores afetados pelas chuvas e demonstrar apoio à Prefeitura de Campo Grande. Estamos à disposição para votar matérias em caráter de emergência, pois a situação é de calamidade. Com um decreto de estado de emergência o município consegue acessar recursos federais de forma imediata para socorrer Campo Grande, que passa por um grave problema financeiro”, pontuou o presidente Papy.

Membro da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, o vereador Landmark Rios, reforçou que as chuvas provocaram estragos em todas as regiões de Campo Grande. “É um momento delicado. É possível buscar esses recursos federais, desde que a Câmara autorize. Nesse momento a Câmara está presente, acompanhando os trabalhos de levantamento. Há vários bairros com problemas. No momento oportuno vamos apreciar o projeto de declaração de emergência” afirmou Landmark.

Marcelo Miglioli pontuou que assim que as chuvas darem uma trégua na Capital serão iniciados os trabalhos de aterramento da erosão que comprometeu o tráfego de veículos no Chácara dos Poderes. “Não havendo chuva, vamos trabalhar já no fim de semana aqui. É uma situação que não dá pra fazer nada com chuva. Temos que recompor o aterro”, esclareceu.

O secretário também divulgou que iniciou tratativas com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para executar intervenções que evitem que o Lago do Amor transborde, como aconteceu no mês de março. “Temos pré-projeto e tivemos uma conversa com a UFMS. Vamos avançar nessa pauta para alocar recursos e resolver o problema. A solução é fazer o desassoreamento do Lago do Amor e da bacia de contenção do Rádio Clube, que está totalmente tomada por material sólido, além de instalação de caixas de contenção para barrar esse material sólido. Engenharia se faz com planejamento, projeto e execução. Para a terceira etapa é preciso recursos e estamos atrás disso agora”, finalizou Miglioli.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o volume de chuva registrado ontem (24) na Capital chegou a 88 milímetros. Há previsão de chuvas até o início da próxima semana e a Defesa Civil emitiu alerta laranja com vigência até o sábado (26). Segundo a Prefeitura, 328 notificações de quedas de galhos ou árvores foram registradas. A população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 para relatar sinistros.

