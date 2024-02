Suspeito de matar ex-namorada a tiros em Nioaque se entrega a polícia

Diego de Souza Mendonça, suspeito de assassinar a tiros Mayara Mayara Almodin Aran Florenciano, sua ex-namorada, se entregou às autoridades na tarde desta segunda-feira (12) em Dourados. O acusado, que estava foragido desde o ocorrido, compareceu à delegacia acompanhado por um advogado, após ser localizado em Vista Alegre, distrito de Maracaju.

O feminicídio aconteceu na Rua Retirada da Laguna, no bairro São Miguel, em frente a uma borracharia, em Nioaque. Mayara, que voltava após uma festa de carnaval com amigos, foi assassinada a tiros, atingindo a vítima ainda no veículo.

Logo após os disparos, Diego fugiu do local, carregando consigo a arma utilizada no crime. Apesar das tentativas de prestar socorro, a jovem não conseguiu sobreviver aos ferimentos. A polícia prossegue com a investigação do caso.

Serviço

Para realizar denúncias referentes a tentativas e execuções de feminicídio, vá até a Delegacia mais próxima ou ligue 190.

Ligue também para o número 180 – Central de Atendimento à Mulher (você não precisa se identificar e o serviço funciona 24h, todos os dias) ou, se não puder usar o telefone, acesse o site www.pc.ms.gov.br, clique no link “B.O. ON-LINE – DELEGACIA VIRTUAL” . Serviço ao Cidadão, clique em “REGISTRAR DENÚNCIA – Violência contra a mulher” e preencha os campos com as informações solicitadas (você não precisa se identificar).

