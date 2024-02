Campo Grande sofre queda nos índices criminais em janeiro segundo CIPM

A 5ª Companhia Independente de Polícia Militar celebra os êxitos alcançados na diminuição dos índices criminais ao longo do mês de janeiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Conforme os dados levantados, comparados aos índices de janeiro de 2023, a 5ª

5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que atua na Região Urbana do Imbirussu, registrou uma redução notável nos principais tipos de crimes, destacando queda no número de roubos de aproximadamente 10%, furto em 27%, violência doméstica redução de 5%, homicídio e feminicídio ambos os índices zerados, representando um avanço significativo na segurança da comunidade.

Estes resultados são fruto do empenho e dedicação constantes dos nossos Policiais Militares, que se dedicam a assegurar a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos da região. Por meio de operações estratégicas, parcerias com a comunidade e uma atuação proativa, conseguimos atingir esses resultados positivos.

Com informações da Assessoria da 5ª CIPM.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: