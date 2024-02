Advogada confirma morte do bebê de 2 anos que foi espancado pela mãe e padrasto na Capital

Foi confirmada a morte do menino Jhemerson De Jesus Belmonte, de apenas 2 anos e 5 meses. Segundo a advogada do pai biológico do bebê, Eleudi Souza, a criança morreu nesta segunda-feira (12) às 14h. O menino estava internado na Santa Casa desde o dia 23 de janeiro, vítima de agressões ocorridas na casa onde residia com sua genitora, no bairro Jardim Los Angeles.

A avó materna foi chamada até o hospital para receber a confirmação do óbito do neto. Mesmo diante das dificuldades, a avó fazia visitas frequentes para a criança no hospital, mantendo-se a par da situação de saúde.

A genitora, de 19 anos, e o padrasto da criança foram detidos após investigações policiais apontarem contradições em seus depoimentos, fornecendo informações falsas sobre o local onde ocorreram os fatos.

No momento do primeiro atendimento realizado pela equipe do SAMU, alegaram que a criança teria sofrido uma queda em via pública. Imagens de câmeras de segurança revelaram inconsistências nas versões sobre o local da queda do menino.

A família vivia em condições precárias, em situação de rua, e o local onde o crime teria ocorrido era uma invasão. As evidências coletadas indicam que as lesões no corpo da criança não foram causadas por uma simples queda, mas sim por uma sucessão de agressões. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer os detalhes do caso.

