Homem que mantinha esposa em cárcere é preso após perseguição da PM

Um homem, 38, foi preso no fim da manhã de hoje (15), no Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, após manter a esposa,29, em cárcere privado. Ele foi perseguido pelas ruas do bairro pela Polícia Militar, tendo o caso registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo relato, a mulher era mantida em cárcere pelo marido que sempre a ameaçava. Ela ainda revelou que o homem a tinha levado para fazer as unhas em um salão na região. Momento em que ela aproveitou a distração do marido e chamou a polícia.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o veículo Ford Fusion na frente trancado, aparentemente sem ninguém. Os militares então, foram conversar com a vítima, momento em que o autor aproveitou para fugir.

Foi pedido apoio para outras viaturas, iniciando a perseguição, até que conseguiram alcançar o motorista e prender o homem, o encaminhando para a Deam.

Para os agentes, a mulher contou ter sido agredida em outras ocasiões pelo marido e que em uma das agressões teve de ser atendida na Santa Casa, precisando levar pontos e ficando com uma cicatriz na boca. O autor dizia que se ela o denunciasse, a filha,8, do casal nunca iria perdoá-la.

