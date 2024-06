Homem que invadiu casa, estuprou mulher e roubou moto é preso em Rio Brilhante

No último domingo (16), a polícia de Rio Brilhante prendeu um homem suspeito de invadir uma casa, estuprar a moradora e ainda fugir com a motocicleta dela.

A vítima foi surpreendida ao ter a casa invadida pelo criminoso, de acordo com as diligências. O homem fingiu possuir uma arma de fogo e fez com que a vítima conduzisse a moto dela até uma estrada vicinal.

No local, o homem abusou sexualmente da vítima. Durante a volta, a gasolina do veículo acabou e a mulher conseguiu pedir socorro para pessoas que passavam pela estrada, que a ajudaram e a levaram até a sede de uma fazenda que fica próxima ao local.

O criminoso ainda conseguiu fugir com a moto. Horas depois, acabou preso no Bairro Nova Rio Brilhante. A motocicleta também foi localizada, apreendida e será restituída à vítima.

