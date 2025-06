Carro clonado capota com 800 kg de maconha após perseguição

Na madrugada desta segunda-feira (16), um carro capotou com cerca de 800 kilos de maconha na na rodovia BR-376, próximo à UOP (Unidade Operacional) de Amandina, distrito do município de Ivinhema. O veículo fugia de uma perseguição após não parar em uma fiscalização policial.

O veículo GM/Onix naõ parou na fioscalização da Polícia Rodoviária Federal PRF e fugiu. Um perseguição pela BR-376 foi iniciada, mas durante a fuga, o condutor perdeu o controle e capotou nas margens da rodovia.

No interior do veículo, uma grande carga de maconha, de cerca de 800 quilos foi encontrada. O veículo apresentava sinais de adulteração nos identificadores, sendo constatado que era clonado. O motorista conseguiu fugir a pé após sair do carro para uma área de vegetação e ainda não foi localizado pela polícia.

Logo mais cedo, outro veículo Hyundai/Tucson, também tinha desobedecido à ordem de parada e fugiu em alta velocidade no sentido Nova Andradina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a interceptação e foi constatado que ele transportava aproximadamente 700 quilos de maconha. Um suspeito foi preso em flagrante.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde o veículo e a droga foram encaminhados.

