Homem que fugiu da prisão em outubro, é preso após furto de motocicleta

Na última sexta-feira (15) , a Polícia Civil de Caarapó recebeu a notícia de um furto de motocicleta ocorrido durante a madrugada na cidade. Prontamente, as autoridades iniciaram uma diligente investigação com o objetivo de esclarecer os detalhes do incidente e localizar o veículo subtraído.

Ao longo do dia, a Polícia Civil foram recompensados com a localização da motocicleta na Vila Planalto, bairro localizado em Caarapó. Com o veículo recuperado, a atenção se voltou para identificar o responsável pelo furto e proceder conforme a lei.

De posse das informações necessárias, a Polícia Militar entrou em ação, promovendo uma operação que resultou na prisão de C.N.B., um indivíduo de 27 anos de idade. Cabe destacar que o detido estava evadido do sistema penitenciário de Dourados desde outubro deste ano.

O autor do furto foi prontamente detido e agora enfrenta acusações relacionadas ao crime de furto qualificado. As autoridades conduziram o indiciamento do suspeito, e ele permanece à disposição do Juízo da Comarca, aguardando os desdobramentos do processo legal.