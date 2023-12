1° etapa pré matrícula da Reme de Três Lagoas termina dia 20 de dezembro

Nesta quarta-feira(20) termina o prazo da 1ª etapa da rematrícula e pré-matrícula da Reme de Três Lagoas. Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao prazo.

Matrícula

Para realizar a pré-matrícula basta acessar o site da matrícula e clicar em acessar pré-matrícula. Depois deverão ser preenchidas informações sobre o estudante, além de 3 Unidades de Ensino diferentes.

Colocar 3 opções diferentes permite maior chance de seleção para a matrícula. Deverão ser colocadas Unidades de Ensino mais próximas do endereço.

A 2ª etapa acontece do dia 08 a 26 de janeiro e a 3ª a partir de 07 de fevereiro. A meta do município é matricular 17.000 estudantes tanto de rematrícula como matrícula nova. A rede oferece vagas para a Educação Infantil (Creche) e (Pré-escola); Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (PAA).

O processo citado é o de pré-matrícula ainda, após o prazo inicial serão os estudantes designados para as unidades escolares que irão estudar em 2024. A garantia da vaga na unidade se dá a partir do momento que os pais efetivarem a matrícula da criança. O calendário das datas de designação e prazo para matrícula serão informados posteriormente pelo site e Central de Matrícula.

Também na matrícula deverão colocar os documentos solicitados do aluno e dos responsáveis.

